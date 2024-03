Finanziamento per la Scuola di Ceramica Vietrese, la soddisfazione del sindaco "E' un risultato importante per i giovani della Campania"

Sul finanziamento ottenuto dalla Scuola di Ceramica Vietrese da parte della Regione Campania il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone e il presidente del consiglio comunale con delega alla ceramica Daniele Benincasa esprimono la loro soddisfazione per un importante contributo economico che aiuterà gli organizzatori a preparare ancor meglio gli allievi che prenderanno parte ai corsi organizzati dalla scuola di ceramica vietrese.

«È un risultato importante per i giovani della Campania che vedono finanziata la scuola di ceramica vietrese. - afferma il sindaco Giovanni De Simone - Un progetto partito 6 anni fa e, devo dire in continua crescita, grazie all'impegno del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca il quale ha sempre puntato sull'artigianato locale e su altri progetti per lo sviluppo della nostra regione. E di questi, la scuola di ceramica Vietrese ci vede protagonisti con un prodotto di grande valore a livello nazionale e internazionale. La sinergia creata fra il Governatore De Luca, gli assessori regionali, il CNA di Salerno, l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, l'Ente Ceramica Vietrese e il Comune di Vietri sul Mare ci ha portato ad ottenere un grande risultato. La scuola è l'unica scuola di ceramica per il sud Italia, un'altra c'è a Faenza, e quindi è un orgoglio ulteriore per noi e per tutto il meridione. Quest'anno abbiamo ottenuto un finanziamento di oltre 200mila euro e questo significa che avremo la possibilità di implementare ed incrementare quelli che sono i servizi e le ore di formazione che potremo offrire ai nostri giovani».

«Con la chiusura del primo corso, siamo riusciti, grazie alla delibera di Giunta Regionale, i finanziamenti per un nuovo corso di formazione per giovani ceramisti. - dichiara il rpesidente del, consiglio comunale di Vietri sul Mare con delega alla ceramica Daniele Benincasa - Ringrazio per l'interessamento l'assessore alla pubblica istruzione Lucia Fortini, la quale sin dal primo momento ha sostenuto la Scuola di Ceramica Vietrese che ha l'obiettivo di formare i giovani ceramisti. Come Amministrazione Comunale abbiamo sempre puntato sulla crescita culturale e sulla formazione, ecco perché questo nuovo finanziamento è per noi un grande obiettivo che da la possibilità anche di favorire quel ricambio generazionale all'interno delle nostre botteghe artigianali».