Comune di Cava de’ Tirreni: attribuiti gradi di Maggiore a Vincenzo Della Rocca La soddisfazione della CISL

Stamattina presso la Stanza del Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni, dottor Vincenzo Servalli, sono stati attribuiti i gradi di Maggiore a Vincenzo Della Rocca.

Il Segretario Generale della CISL Funzione Pubblica di Salerno Miro Amatruda ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento a Vincenzo Della Rocca, il quale tutti i giorni dimostra il proprio attaccamento alla divisa e al ruolo di responsabilità che ricopre nell’ambito del Corpo di Polizia Municipale di Cava de’ Tirreni.

"Tale nomina dà lustro anche alla CISL Funzione Pubblica Salerno, dal momento che Vincenzo Della Rocca è anche un dirigente sindacale di primissimo livello: questo grande apprezzamento gli viene ampiamente riconosciuto dai suoi colleghi del Comune di Cava, iscritti in gran numero alla CISL, ed è una cosa non scontata quando si tratta di esprimere giudizi sul sindacalista che è anche un collega".