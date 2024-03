Pagani Ambasciatore Green del progetto "Ethosland" Piantumate 45 nuove piante in area Pignataro

L’arena Pignataro sempre più al centro di una riqualificazione green: nei giorni scorsi sono state piantumate 45 piantine che diventeranno querce.

Il progetto “Ethosland”, di cui il Comune di Pagani è divenuto ambasciatore, seguito in particolare dall’assessore Valentina Oliva, e realizzato dall’ufficio tecnico del Comune di Pagani, di cui è delegato il vicesindaco Augusto Pepe, punta a valorizzare l’area dell’arena Pignataro, sempre più vocata allo sport e al tempo libero, e a rafforzare la responsabilità sociale e l’ecosostenibilità in città, sulla scia della mission

del progetto nazionale di Mosaico Verde, promosso da Azzero CO2 e Legambiente con i centri commerciali Ethos.

La scelta di riqualificare l’area verde che circonda l’arena Pignataro è di fondamentale importanza rispetto al progetto di riqualificazione generale dell’arena che presto sarà fruibile con attrezzature sportive anche per gli amanti dell’allenamento all’aperto.