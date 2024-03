Attribuzione Progressioni Verticali ai dipendenti del Comune di Scafati Cisl Fp: "Mantenuto fede all'impegno"

"La scrivente Organizzazione Sindacale, con grande soddisfazione, prende atto che il Comune di Scafati ha mantenuto fede all’impegno che la scrivente aveva già assunto con il Commissario Prefettizio, e poi portato a termine dall’attuale Amministrazione Comunale". A dirlo è il segretario generale della Cisl Fp Miro Amatruda che continua: "Le progressioni verticali consentono di riqualificare il personale dipendente che dadiversi anni ha messo a disposizione la propria esperienza professionale a favore dei cittadini, dei colleghi e soprattutto delle amministrazioni comunali che devono far funzionare l’apparato amministrativo.

Il Segretario Generale coglie l’occasione per ringraziare il Sindaco Aliberti e la Sua amministrazione comunale avendo mantenuto fede all’impegno assunto.

"La CISL - continua Amatruda - , attraverso il sottoscritto, metterà sempre in campo un’azione sindacale obiettiva e propositiva, dando merito quando è giusto, così come sarà critica rispetto a proposte che ritiene di non accogliere, sempre nel rispetto dei ruoli.

Infine auspica una proficua attività per tutti i dipendenti vincitori delle Progressioni Verticali, augurando loro buon lavoro e sollecitando il sindaco Aliberti, sensibile in materia di personale, ad attivare altri processi di valorizzazione attraverso le Progressioni Verticali ordinarie, tenuto conto che nonostante la grave carenza di organico molti dipendenti fanno molto di più di ciò che richiede il loro inquadramento giuridico".