Montecorvino Rovella: verifica della sicurezza degli edifici scolastici Sono 4 i progetti finanziati

Ancora finanziamenti per la sicurezza delle scuole di Montecorvino Rovella. Il Comune, nell'ambito dei Pr Campania Fesr 2021-2027, ha ricevuto un importo complessivo di 72.977,89 euro per la valutazione della sicurezza degli edifici scolastici.



Quattro gli istituti interessati:

- Scuola Primaria “Ex Tribunale” 37.893,97 euro.

- Scuola dell’Infanzia “Bassi Romano” 12.481,69 euro.

- Scuola dell’Infanzia Macchia 10.074,47 euro.

- Scuola dell’Infanzia San Martino 12.581,76 euro.



L'ennesimo risultato ottenuto dall'amministrazione comunale, che grazie a tali fondi potrà valutare e migliorare la sicurezza degli edifici scolastici in questione per assicurare che siano adeguatamente equipaggiati a proteggere la sicurezza degli studenti.



«Questo finanziamento è il simbolo del nostro impegno inesorabile verso la sicurezza e il benessere dei nostri studenti» sottolineano il sindaco, Martino D’Onofrio, e l’assessore all’Edilizia Scolastica, Stefania Quaranta. «Vedere riconosciuto e supportato il nostro impegno – aggiungono - ci sprona a lavorare ancora più duramente per trasformare ogni scuola di Montecorvino Rovella in un baluardo di sicurezza e innovazione educativa. Ogni euro sarà investito con cura per assicurare che i nostri bambini, il futuro della nostra comunità, possano apprendere in ambienti che non solo stimolano la loro curiosità e sete di conoscenza ma li proteggono come il bene più prezioso che abbiamo».