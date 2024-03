Roccapiemonte, riattivato il servizio mensa nella scuola di Casali Sono state superate le problematiche che erano state rilevate dall'Asl

Il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano comunica che il servizio mensa della scuola di Casali è riattivato da oggi, mercoledì 20 marzo. Nella giornata di ieri infatti è stata eseguita la visita ispettiva da parte del personale del dipartimento di igiene e prevenzione dell'Asl che ha riscontrato la risoluzione "di tutte le non conformità significative e gravi" rilevate lo scorso 14 febbraio 2024, pertanto i locali dispongono dei requisiti sufficienti all'espletamento del servizio.

“Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato senza sosta per ripristinare il prima possibile il servizio di refezione scolastica", le parole del primo cittadino Pagano. "Questa Amministrazione ha come obiettivo esclusivo il bene della propria comunità. Nonostante i numerosi problemi sorti in questi anni, non ci siamo mai tirati indietro, dando piena disponibilità, profondendo massimo impegno, perché siamo in primis cittadini di Roccapiemonte e consapevoli del l’importante ruolo che ricopriamo. Dopo aver affrontato tutto il percorso necessario affinché potessero esserci le idonee ed ideali condizioni, domani riprende il servizio mensa. Grazie a tutti per la collaborazione”.