Cava, nuovi equilibri in Consiglio comunale: nasce il gruppo Cava di Appartiene Rinnovato il sostegno all'Amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Servalli

A Cava de' Tirreni è stato costituito il nuovo gruppo consiliare "Cava ci Appartiene - Democratici" composto dai consiglieri Armando Lamberti, Danilo Leo e Adolfo Salsano. Il ruolo di capogruppo è stato affidato ad Armando Lamberti, già capogruppo di “Cava ci Appartiene” in Consiglio Comunale.

Il nuovo gruppo consiliare è nato a seguito dell’adesione a “Cava ci Appartiene” del presidente del Consiglio Comunale, Adolfo Salsano, e del capogruppo di “Democratici e Riformisti”, Danilo Leo, già validata dall'assemblea del movimento vivico “Cava ci Appartiene”, tenutasi presso l’hotel “Holiday Inn” nei giorni scorsi.

Il Gruppo condivide quali obiettivi principali la necessità di contribuire fattivamente all'equilibrio economico-finanziario dell'Ente; ad una migliore organizzazione della macchina amministrativa comunale attraverso la rimodulazione e valorizzazione delle risorse umane; ad una più efficiente risoluzione delle problematiche di rilevanza quotidiana (con particolare riferimento alla manutenzione, ai servizi sociali e ai servizi alla persona); ad un significativo e progressivo rilancio della cultura e del Progetto “Cava de’ Tirreni Città Parco Culturale”, con l’istituzione della relativa Fondazione, già proposta nel 2019, e negli anni successivi nelle relazioni strategiche annuali sulla programmazione culturale, anche al fine di creare tutte le condizioni utili e necessarie per riprendere il percorso per la candidatura di Cava de’ Tirreni a Capitale Italiana della Cultura nei prossimi anni; al completamento del processo di rigenerazione e riqualificazione urbana della città e, in particolare, del centro storico; e, ancora, alla valorizzazione e razionalizzazione del plesso ospedaliero “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” e della medicina territoriale.

Pertanto, il gruppo, rinnovando il sostegno all’Amministrazione Servalli e con l’obiettivo di contribuire ad un rafforzamento del dialogo tra le forze della maggioranza, avrà come riferimento principale l’attuazione del programma sottoscritto in campagna elettorale, con particolare riferimento alle tematiche sopra menzionate, adoperandosi per un’attività di fattivo e costruttivo stimolo onde favorire una piena e più celere ripresa della città in tutti i suoi aspetti.