Statale Cilentana: ripristinato il doppio senso di circolazione a Roccagloriosa Nel mese di aprile verrà poi avviato l’intervento definitivo di ripristino del corpo stradale

Lungo la strada statale 18VAR “Cilentana” è stato ripristinato questa mattina il doppio senso di circolazione in corrispondenza del km 165,800, a Roccagloriosa.

La rimozione del senso unico alternato istituito in precedenza (necessario a causa di un avvallamento originato dal malfunzionamento di alcune opere idrauliche, non realizzate da Anas, presenti al di sotto della sede stradale) è stato possibile grazie all’esecuzione di un intervento provvisorio da parte di Anas, allo scopo di eliminare i disagi in concomitanza con gli spostamenti del periodo pasquale.

Nel corso del mese di aprile verrà poi avviato l’intervento definitivo di ripristino del corpo stradale.