Statale 163 Amalfitana, prosegue la messa in sicurezza dei costoni rocciosi In azione i rocciatori

Lungo la strada statale 163 "Amalfitana", in corrispondenza del km 6,600, proseguono le attività di disgaggio di materiale pietroso da parte dei rocciatori incaricati dal Comune di Piano di Sorrento; nell'ambito di tali operazioni potrebbe essere altresì prevista l'installazione di reti a protezione del versante.

Al termine dell'intervento di messa in sicurezza, in capo a tale Ente, sarà possibile per Anas ripristinare la regolare circolazione, con la rimozione del senso unico alternato ad ora attivo.