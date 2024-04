Sarno, inaugurati i moduli scolastici polifunzionali in via San Valentino Ospiteranno gli alunni del plesso di Serrazzeta

Si è svolta questa mattina, presso l'area mercatale di via San Valentino, a Sarno, la cerimonia di inaugurazione dei moduli scolastici polifunzionali che ospiteranno gli alunni del plesso di Serrazzeta, il cui vecchio edificio sarà abbattuto e ricostruito. I moduli scolastici garantiscono sicurezza e salubrità, con impianti di climatizzazione e antincendio. Dotati di accessibilità per persone diversamente abili e uscite di emergenza, offrono un ambiente idoneo all'apprendimento. Ogni aula è fornita di attrezzature digitali e informatiche, compreso un laboratorio informatico e un'aula refettorio.

"La completa sinergia dell’Amministrazione Comunale con l’Ufficio scolastico Regionale, con la Dirigenza scolastica e gli studenti, ha consentito di agevolare un percorso non semplice - afferma l'assessore Francesco Squillante -. È stata garantita una prima adeguata risposta alle esigenze della comunità scolastica di Serrazzeta, che consentirà di lavorare con la dovuta attenzione per restituire agli studenti un plesso scolastico sicuro e adeguato. Tutte le azioni messe in campo nel settore dell’edilizia scolastica, stanno portando ad ottimi risultati.

L' inaugurazione di questa mattina dei moduli scolastici rappresenta ancora una volta il risultato positivo di una collaborazione volta al bene del territorio e dei cittadini".