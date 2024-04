Elezioni Nocera Superiore, la mamma del sindaco Cuofano: "Non mi candido" La nota: "Penso di dover continuare a svolgere la mia professione di medico"

Raffaela D’Acunzi, pediatra e madre del sindaco uscente di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano (che dopo due mandati non potrà ripresentarsi) si tira fuori dalla contesa elettorale in programma nel prossimo mese di giugno. Il medico nocerino, infatti, ha dichiarato di non essere disponibile a candidarsi a sindaco di Nocera Superiore.

Con una lettera scritta di suo pugno, la pediatra dichiara testualmente: “Ringrazio affettuosamente coloro che numerosi hanno chiesto la mia presenza in campo nella competizione elettorale a Nocera Superiore. Ho riflettuto molto e posso dire che sono pronta ad affrontare questa sfida. Sarebbe però una violenza al mio modo di essere, una professionista, un medico che ha sempre condiviso le preoccupazioni dei propri assistiti che nel corso degli anni sono diventati la sua famiglia.

Ritengo che in questo momento storico di grande difficoltà della sanità, noi medici siamo chiamati a garantire il massimo impegno per la salvaguardia della salute. Il senso di responsabilità professionale deve essere l’unica motivazione, senza distrazione alcuna. Penso quindi di dover continuare a svolgere la mia professione, e come sempre, sposare il progetto politico iniziato dieci anni or sono, e che ha reso Nocera Superiore una città degna di essere chiamata tale”.