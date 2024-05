Pontecagnano Faiano: variazione tariffe impianti, refezione e trasporto Le fasce sono passate da 4 a 6

La Giunta Comunale di Pontecagnano Faiano, con delibera n. 85 del 02/05/2024, si è espressa favorevolmente su una sostanziale variazione delle tariffe dei servizi legati agli impianti ed alla refezione e trasporto scolastico.

Su proposta delle Assessore Gerarda Sica e Nunzia Fiore - con deleghe alle Politiche Sociali ed all’Istruzione la prima e Bilancio e Finanza la seconda- è stata in sostanza determinata una ripartizione delle quote più equa, in considerazione della condizione economica dei nuclei familiari.

Stando alle nuove tariffe di compartecipazione, le fasce sono passate da 4 a 6, così da garantire un più corretta suddivisione dei gruppi di reddito, e dal terzo figlio è previsto un esonero dai costi, in modo da supportare le famiglie più numerose e consentire loro una gestione della prole meno impegnativa dal punto di vista economico.

Restano esclusi dai pagamenti: i possessori di ISEE pari a zero, i minori in possesso di certificazione Legge 104/92 e bambine e bambini che vivano in condizioni di disagio socio-economico certificato.

Un passo avanti in direzione della trasparenza e della giustizia sociale, così come commentato dal Sindaco Giuseppe Lanzara:

“Con questo atto, riconosciamo il diritto allo studio ed ai servizi del cittadino come un diritto sacro, su cui dobbiamo lavorare ancora tantissimo affinché dal punto di vista materiale, ma anche morale, tutti gli studenti possano essere messi in condizione di affrontare un percorso equo, accessibile ed alla pari. Ringrazio le Assessore Gerarda Sica e Nunzia Fiore per aver ravvisato questa opportunità ed averla resa condizione necessaria per una politica che guardi ad ognuno con gli stessi occhi e lo stesso cuore. Una città giusta passa anche da qui”.