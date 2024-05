Ospedale di Scafati: l'sos di Aliberti a De Luca: "Incontro urgente" "Preoccupazioni per l'avviso interno di mobilità attivato di recente dalla direzione aziendale"

E’ stata inviata all’attenzione del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca la richiesta a firma del sindaco di Scafati, di un incontro urgente avente in oggetto il futuro del ‘Mauro Scarlato’ per lunedì 13 maggio alle ore 12 o in qualsiasi altro orario possibile.

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Le preoccupazioni derivanti dall'avviso interno di mobilità attivato di recente dalla direzione aziendale dell'Asl Salerno per il trasferimento presso i p.o. di Nocera Inferiore e di Pagani di 7 unità tra infermieri e operatori socio-sanitari afferenti al personale del p.o di Scafati e la disperazione di non riuscire a rispondere alle perplessità e alle continue richieste dei miei cittadini rispetto al futuro dell'ospedale di Scafati seppure inserito in un favoloso Atto aziendale presentato di recente ai Sindaci, mi hanno indotto ad inviare al Presidente De Luca la richiesta di un incontro urgente per lunedì 13 maggio 2024, alle ore 12 o in qualsiasi altro orario lui fosse disponibile.

Voglio credere alla bontà delle parole dello stesso De Luca, quando in un confronto con il Ministro Piantedosi sui Fondi di Coesione, ha sottolineato il diritto dei sindaci di camminare in un paese democratico e di poter entrare dove vogliono. Sono certo, pertanto, che il Governatore aprirà le porte di Palazzo Santa Lucia al Sindaco di Scafati e agli amministratori di maggioranza e minoranza che vorranno con noi venire, per chiarire questa vicenda”.