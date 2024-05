Cava de' Tirreni, novità in Giunta: Servalli annuncia la rimodulazione "Affronteremo con maggior equilibrio politico-amministrativo le nuove sfide che ci attendono"

A Cava de' Tirreni è stata varata una rimodulazione della giunta comunale. Lo ha annunciato il sindaco Vincenzo Servalli che questa mattina ha presentato anche il nuovo esecutivo con i rispettivi incarichi.

Nunzio Senatore sarà vice sindaco con delega a Patrimonio, Ambiente e Igiene Urbana, Tutela Animali; Annamaria Altobello sarà assessore a Attività Produttive, Sport e impianti sportivi, Servizi ai Cittadini (anagrafe, elettorale, Stato Civile); a Germano Baldi sono state conferite le deleghe a Polizia Municipale, Protezione Civile, Manutenzione strade e Agricoltura; a Giovanni Del Vecchio i Servizi Sociali e Servizi Cimiteriali; ad Antonella Garofalo le deleghe a Bilancio, Programmazione e Sviluppo Economico, Tributi, Trasporti, Frazioni Tematiche. Lorena Iuliano, infine, sarà assessore a Istruzione, Biblioteca, Beni Comuni, Politiche giovanili, Innovazione.

“Ho deciso - afferma il sindaco Vincenzo Servalli - in accordo con tutte le componenti della maggioranza e come, peraltro, già annunciato in Consiglio Comunale, di rimodulare le deleghe alla Giunta per affrontare con un maggior equilibrio politico amministrativo le nuove sfide che ci attendono nei prossimi due anni di amministrazione. Un lavoro eccezionale, quello che è stato svolto finora, dal sindaco, dagli assessori e da tutta la maggioranza consiliare che è sotto gli occhi di tutti e che non ha precedenti, per la riqualificazione e rigenerazione urbana messa in campo e per lo straordinario lavoro sui conti del Comune, mettendo definitivamente in ordine situazioni economiche finanziarie che si trascinavano da decenni”.