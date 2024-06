Ravello, si fingono carabinieri per ottenere informazioni private Il Comune mette in guardia i cittadini: "Diffidate da chi chiede dati personali"

Si fingono carabinieri per ottenere informazioni private. È quanto sta accadendo in questi giorni a Ravello dove l'Amministrazione ha messo in guardia i cittadini dopo aver ricevuto una segnalazione da parte dei militari.

"Il sindaco comunica che la Locale Stazione dei Carabinieri di Ravello informa che stanno arrivando segnalazioni di cittadini insospettiti da insolite e sospette telefonate di individui che si spacciano per Carabinieri chiedendo informazioni private", il messaggio diffuso dal Comune di Ravello. "Pertanto, si raccomanda ai cittadini di diffidare in ogni circostanza da chi chiede informazioni personali al telefono e di non fornire mai dati a sconosciuti. Si prega altresì, nel caso di analoghi episodi, di contattare immediatamente il numero di emergenza 112 in caso di messaggi o telefonate sospette", l'appello rivolto ai cittadini di Ravello dall'Amministrazione.