Ente Idrico Campano: "Ad Eboli in prima linea per il risanamento ambientale" "Impegnati per il recupero di tutto il litorale"

L’estensione del servizio di depurazione alla fascia costiera e alle aree rurali del Comune di Eboli rappresenta un risultato straordinario per l’intero territorio. Oggi ad Eboli con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, abbiamo illustrato l’intervento concluso, da 7,6 milioni di euro, per il ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione in località Coda di Volpe e l'opera di salvaguardia delle acque di balneazione della fascia costiera tra il fiume Solofrone ed il Tusciano, per 7,9 milioni di euro, che consentirà di collettare l'intera area rurale della Piana del Sele ricadente nei Comuni di Eboli e Battipaglia.

L’Ente Idrico Campano, sotto la guida del Presidente Luca Mascolo, ha intercettato inoltre 36 milioni di euro per interventi di potenziamento della rete idrica e dell’impianto di depurazione sul territorio. In cooperazione con il gestore Asis Spa, è stata completata la digitalizzazione e distrettualizzazione delle reti idriche per circa 11,8 milioni nell’ambito del React-Eu, mentre sono stati consegnati gli ulteriori lavori finanziati con il Pnrr per 19,5 milioni. Riguardo al Pnrr Fognatura e Depurazione, infine, sono stati appaltati interventi per 4,7 milioni per il potenziamento della linea acque e della linea fanghi dell’impianto di Battipaglia, in località Teverola.



"Un’attività incessante, proficua e virtuosa - commenta Luca Mascolo, Presidente dell'Ente Idrico Campano - che ci vede impegnati in prima linea per il risanamento ambientale e il recupero di tutto il litorale, in piena e totale sinergia con la Regione Campania e il Governatore De Luca, il cui impegno quotidiano è fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori".