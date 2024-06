Baronissi, oltre mille partecipanti al Memorial "Michael Il Guerriero" Il sindaco: "Felici di aver ospitato un appuntamento così importante"

Oltre mille ragazzi hanno preso parte all'ottavo Memorial “Michael Il Guerriero” organizzato dall'Assocalcio allo stadio “Figliolia” di Baronissi, per ricordare il giovane Michael De Luca prematuramente scomparso. Tante le squadre professionistiche e non che si sono sfidate, dalla Salernitana al Benevento alla Turris con la partecipazione di squadre e scuole calcio provenienti da tutta la Campania.



“E' stato per noi un immenso piacere ospitare un appuntamento ormai irrinunciabile nel panorama calcistico campano – spiega il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante - il nostro ringraziamento va all'Assocalcio che, con la consueta passione, energia e impegno ne ha curato gli aspetti organizzativi e promozionali per una settimana di grande sport che, nel nome di un giovane scomparso troppo presto, richiama a Baronissi una grande folla di tecnici, sportivi, appassionati e curiosi”.



Per la cronaca, la categoria under 16 è stata vinta ai rigori dopo una lunghissima serie di tentativi dalla Turris calcio contro i pari età della Salernitana; la Nocerina ha vinto nella categoria under 15 contro la Turris. Nelle categorie più piccole hanno ben figurato tutte le formazioni giovanili presenti. Ha vinto, come sempre, lo sport!