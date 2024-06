Forza Italia primo partito a Scafati: "Comune più azzurro della Campania" La nota della maggioranza Aliberti: sopra i 35mila abitanti nessuno come noi

"La maggioranza tutta si compiace del successo elettorale ottenuto da Forza Italia a Scafati alle ultime

elezioni europee. Il 22,21% di preferenze ottenute da Forza Italia attestano Scafati come vera roccaforte azzurra. Il partito nato e cresciuto con il presidente Berlusconi, oggi guidato dal vice Premier Antonio Tajani è il primo della nostra città e non solo. L’ottimo risultato raggiunto elegge, infatti, Scafati, il Comune sopra ai 35mila abitanti più azzurro della Campania e di tutta la circoscrizione delle elezioni europee. Ogni altro tipo di riflessione, lettura delle percentuali, ogni tentativo vano e disperato di manipolare il dato fuoriuscito dalle urne è ben poca cosa". Comincia così la nota post voto da parte della compagine Aliberti.

"I numeri scafatesi sono sacrosanti e certificano un grande risultato di Forza Italia al cospetto di partiti che sul piano nazionale hanno percentuali più importanti e che però, qui a Scafati vengono ridimensionati dall’elettorato con preferenze ben al di sotto delle medie nazionali. Tutto ciò conferma che la politica fatta con aggressività, mancanza di obiettività, la politica prevenuta, violenta, sorda rispetto alle esigenze dei cittadini, la politica che non ha radicamento, che non dialoga viene punita dai cittadini, stanchi di inutili discussioni che assolutamente non fanno bene al nostro territorio. La maggioranza di questa amministrazione conferma la fiducia nel Sindaco Aliberti, è unita, forte e decisa a portare avanti un unico obiettivo: la rinascita di Scafati", conclude la nota.