Pratiche edilizie, Aliberti: "Se emergessero illegalità le denunceremo noi" Il sindaco di Scafati: "Gli uffici hanno effettuato verifiche, non rilevando alcuna difformità"

"Se dovessero emergere illegalità saremo i primi a denunciarle alla Procura". Così Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati, ha replicato alle accuse relative a presunte pratiche edilizie rilasciate illegalmente. "A seguito di una lettera denuncia con firma apocrifa, circa alcuni titoli edilizi rilasciati e nella quale si paventava una serie di illegittimità istruttorie basate su presunte false dichiarazioni dei tecnici esterni, il Settore Urbanistica fin da venerdì scorso ha attivato una serie di controlli sui siti menzionati nella lettera, non rilevando alcuna difformità. La denuncia mirava a rilevare, secondo delle mere supposizioni, la mancanza di controlli da parte degli uffici i quali, anche in virtù di documentazione storica non reperita negli archivi, avrebbe rilasciato dei titoli edilizi basati su erronee rappresentazioni. Ecco il motivo dei controlli e questi ultimi saranno i primi di una lunga serie, considerato che gli uffici sono al lavoro per azzerare le pratiche entro la fine di questo anno. Dovessero emergere illegalità saremo i primi a denunciarle alla Procura”, conclude il primo cittadino di Scafati.