Pagani: concessione temporanea posteggi per Festività di Sant’Alfonso Al via le richieste

Il comune di Pagani fa sapere che è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione ed il rilascio di concessione d’uso temporanea dei posteggi, per l’esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche (tipo B), settore alimentare e non alimentare, nell’ambito della manifestazione in onore di Sant’Alfonso Maria De’ Liguori, che si terrà nel periodo dal 1 al 5 agosto. Saranno interessati i seguenti tratti viari: via Ferrante, via Arcivescovo Cesarano.

Gli operatori interessati potranno presentare “Domanda di autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico” esclusivamente accedendo al Portale “Impresainungiorno.gov.it”. Saranno considerate irricevibili le domande presentate secondo modalità diverse da quelle disciplinate nel presente Avviso, nonché fuori termine.

L’istanza potrà essere presentata dagli esercenti già in possesso di Licenza di Tipo B, hobbisti.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 07.07.2024; saranno considerate irricevibili le istanze pervenute in data antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Nell’istanza occorrerà indicare espressamente il tratto di strada d’interesse. Non è ammessa l’indicazione contestuale di due distinte sedi stradali.

All’istanza occorrerà allegare:

a. documento d’identità in corso di validità;

b. copia di Licenza per l’esercizio del commercio su aree pubbliche itinerante;

c. attestazione di pagamento diritti di istruttoria Suap pari ad euro 18,00;

d. 2 marche da bollo da euro 16.00;

e. Indicazione esatta, espressa in metri lineari e mq, della superficie che si intende occupare

Sul sito del Comune di Pagani è possibile consultare l’avviso pubblico completo del settore Suap.