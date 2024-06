Pagani, ritornano i voucher per il servizio dei Centri Estivi: ecco come aderire Il sindaco: "Opportunità importante per le famiglie che lavorano"

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Pagani ha voluto destinare attraverso l’azienda consortile Agro Solidale una cospicua somma all’erogazione di voucher per il servizio dei Centri Estivi: un’opportunità di aggregazione e crescita per i minori paganesi che si abbina ad un supporto concreto per le famiglie durante l’estate.

I genitori paganesi potranno usufruire di un massimo di 10 voucher per minore dai 3 ai 17 anni nel periodo luglio - settembre 2024, utilizzabili per l’iscrizione e/o il pagamento delle rette di frequenza dei minori ai centri estivi ricompresi nell’elenco che sarà pubblicato sul sito dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”. I voucher verranno consegnati dal beneficiario al soggetto gestore, il quale decurterà dalla retta di frequenza giornaliera, il corrispettivo importo riconosciuto. Già nei mesi scorsi Agro Solidale ha intercettato la disponibilità.

La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente on-line entro le ore 23.59 del 08/07/2024, attraverso l’Area riservata del portale dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” (previa registrazione) seguendo il percorso: www.agrosolidale.it - Area riservata. Al termine della compilazione è necessario VALIDARE la domanda premendo il tasto “INVIA DOMANDA” ed assicurarsi che la stessa sia posta nello stato “Inviata”.

«I voucher per i centri estivi sono un’opportunità non da poco per le famiglie, soprattutto quando ci si trova nella situazione sempre

più comune in cui entrambi i genitori lavorano - affermano il sindaco di Pagani, Lello De Prisco e il consigliere delegato Gaetano Cesarano -. Con la chiusura delle scuole, la gestione dei bambini diventa complessa e molto onerosa per le famiglie, proprio per questo vogliamo che non manchi il nostro supporto a coloro che ne hanno bisogno».