"Assessore revocato perché vice coordinatore della Lega": polemica a Polla Il consigliere provinciale Del Sorbo critica la decisione del sindaco su Mignoli

"Non posso non esprimere la mia solidarietà a Federica Mignoli, persona perbene e leale, amministratore attento e, fino a due giorni fa, assessore del comune di Polla. Il sindaco Loviso, a distanza di settimane dalla nomina di Mignoli a vice coordinatore provinciale della Lega per l’area Sud di Salerno, ha de deciso di revocarle le deleghe, ritenendo il suo incarico di partito “inconciliabile con il ruolo di assessore". Così il consigliere provinciale Giuseppe Del Sorbo a proposito del provvedimento che ha interessato l'esponente leghista.

"Motivazioni inaccettabili, che non trovano alcun riscontro concreto, se non quello di voler punire Mignoli per la sua adesione ad un partito di centrodestra all’interno di una compagine, a detta del sindaco, “civica” ma “distante dalla lega di Matteo Salvini”. Una chiara ed evidente dichiarazione di appartenenza al centrosinistra. Buon lavoro a Federica che, ne sono certo, continuerà il suo percorso politico con la serietà che contraddistingue da sempre, con rispetto per le istituzioni e per i cittadini", il messaggio di Del Sorbo.