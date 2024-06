Cava de’Tirreni: inaugurato lo "Sportello Donna" del Centro per l’impiego Favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro

Si è svolta ieri, presso la sede del Centro per l’Impiego di Cava de’Tirreni, in via Papa Giovanni XXIII, n°1, l’inaugurazione dello “Sportello Donna”, alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali Giovanni del Vecchio.

La Regione Campania, con legge regionale n. 17 del 26 ottobre 2021, infatti, ha promosso l'istituzione di un apposito "Sportello Donna" presso i Centri per l'Impiego del territorio regionale.

Lo Sportello favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, volto ad incrementare il lavoro femminile senza distinzione di età anagrafica. Inoltre, allo Sportello compete l'erogazione di interventi di politica attiva del lavoro quali l'orientamento specialistico, il ri-orientamento professionale, l'accompagnamento al lavoro e al lavoro autonomo con un orientamento individualizzato all'autoimpiego.

“Plaudo all’iniziativa che vede il potenziamento dei servizi all’impiego per rispondere con strumenti dedicati al gap dell’occupazione femminile –sottolinea l’Assessore alle Politiche sociali Giovanni Del Vecchio. Strumenti come la presa in carico, la formazione, l’orientamento ed i tirocini per introdurre le donne nel mercato del lavoro, sono la condizione necessaria per realizzare pienamente l’autonomia e quindi favorire la parità.”

Uno spazio dedicato esclusivamente alle donne, dove avere informazioni su tutti i servizi offerti e le opportunità lavorative e formative più adatte ad ogni donna.

Per informazioni: telefono 081 1838 58 34; lavoro.regione.campania.it