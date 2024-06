Festa di San Pietro a Cetara: chiude dalle 20.30 la Statale Amalfitana 163 Disposto il divieto di sosta con rimozione

"Buongiorno e buona festa patronale a tutti, bambini, ragazzi, adulti e anziani. Che la fede e la profonda devozione per il nostro San Pietro, primo successore di Gesù e patrono dei pescatori , ci guidi sempre verso la rotta giusta, ci protegga e ci sostenga anche nella tempesta, salvandoci dalla stessa. La nostra festa patronale è molto sentita e sempre più partecipata, per noi è motivo di grande orgoglio", questo il messaggio del sindaco di Cetara Fortunato Della Monica rivolto ai suoi concittadini per la festa del santo patrono.

In occasione dei festeggiamenti è stato varato un dispositivo necessario a regolamentare la circolazione sulla Statale Amalfitana 163 e a contingentare gli accessi in paese.

Chiusa al traffico la statale 163 (il provvedimento vale anche per residenti e mezzi a due ruote) dalle ore 20.30 di oggi e fino al termine dei festeggiamenti. Lungo il tratto di strada che si estende dalla località Bivio di Raito (Comune di Vietri sul Mare), fino ad Erchie (Comune di Maiori) è stato inoltre disposto il divieto di sosta con rimozione carro gru.