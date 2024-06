In migliaia per lo spettacolo pirotecnico di San Pietro e Paolo a Cetara Lo show è stato visto da tantissime persone sia a terra che dal mare

Un appuntamento fisso che si rinnova e che ogni anno richiama migliaia di persone da tutta la Campania e anche oltre. In occasione della festività dei Santi Pietro e Paolo, Cetara ha regalato il consueto spettacolo pirotecnico di mezszanotte.

Naso all'ìinsù per i tantissimi che non hanno voluto mancare a quello che, a tutti gli effetti, è un appuntamento fisso dell'estate salernitana e della Costiera Amalfitana in particolare.

Residenti e turisti si sono assiepati sia sulla terraferma che dal mare per godersi lo show, che come al solito non ha deluso le aspettative.

Ovviamente, una mole così ingente di visitatori ha provocato non pochi disagi al rientro, con lunghe code e tempi dilatati per lasciare Cetara e la Costiera Amalfitana.