Baronissi, Anna Petta: "Varata la nuova Giunta Comunale" "E' fondata su esperienza e competenza”

“Sono felice di annunciare la formazione della nuova Giunta comunale di Baronissi. Dopo un attento e inclusivo processo di consultazione con la società civile e le forze politiche, ho formato una squadra equilibrata composta da tre uomini e due donne. Questa "giunta ad ampia percentuale rosa", a supporto di un Sindaco donna per la prima volta nella storia di Baronissi, rappresenta un chiaro segnale di cambiamento e un passo significativo verso una maggiore equità di genere. La scelta delle due assessore non è stata dettata da meri obblighi formali, ma dalla loro comprovata competenza e dall'importanza dei ruoli che ricopriranno”. esordisce la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

“La Giunta è stata selezionata in base a due criteri principali: in primis la fiducia che i cittadini hanno riposto in loro durante le elezioni – sono infatti i cinque più votati, che hanno realizzato importanti performance in termini di preferenze. In secondo luogo per le competenze specifiche di ciascun membro. Ogni componente della mia squadra porta con sé un bagaglio di esperienze e capacità che saranno fondamentali per affrontare le sfide del nostro territorio. Realizziamo, così, un processo inclusivo che fa di Baronissi una città all’avanguardia, con un’ampia visione strategica”. prosegue il Neo Sindaco Petta.

“Oggi è un nuovo inizio per Baronissi. La nostra squadra è già operativa e consapevole delle responsabilità che ci attendono. Solo con una programmazione accurata e un lavoro costante possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e rispondere alle aspettative dei nostri cittadini. Il rigore, la serietà, la competenza e il dialogo incessante con i cittadini sono i pilastri su cui basiamo la nostra azione amministrativa”. afferma Anna Petta.

“Vi presento la mia squadra di Governo: Luca Galdi Vicesindaco e assessore al Bilancio, all’Urbanistica e al Patrimonio; Alfonso Farina Assessore all’Ambiente, Città della Medicina, Sicurezza Urbana e Protezione civile; Maria Chiara Barrella Assessore alle Politiche Sociali, Sviluppo e valorizzazione delle frazioni, Pari opportunità. Completano la squadra Giuseppe Giordano Assessore alle Manifestazioni ed eventi, Attività produttive, Istruzione, Edilizia scolastica”; Anna Sica Assessore allo Sport, Innovazione tecnologica e digitale, Semplificazione per l’accesso alle misure di sostegno.

“Lavoreremo per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, attraverso iniziative che promuovano lo sviluppo economico, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale. Ogni nostra decisione sarà basata sulla trasparenza e sull'ascolto delle esigenze della comunità. Solo con il dialogo e la collaborazione possiamo costruire un futuro prospero per Baronissi. In conclusione, ribadisco il mio impegno e quello della mia Giunta ad operare con serietà, competenza e inclusione, nel rispetto dei cittadini e delle loro scelte, per il benessere dell’intera comunità. Questo è un momento storico per la nostra città e sono convinta che insieme possiamo raggiungere grandi traguardi. Ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno creduto in noi e che continuano a sostenerci. Siamo pronti a servire Baronissi con passione e determinazione. Con grande fiducia e speranza per il futuro, dichiaro ufficialmente operativa la nuova Giunta comunale di Baronissi. Insieme, costruiremo una città migliore, più equa, più dinamica, più moderna e più giusta per tutti. Ogni cittadino dovrà sentirsi partecipe di un grande progetto di futuro”. A dirlo è la Neo Sindaca del Comune di Baronissi Anna Petta.