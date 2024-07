"Attenti al truffatore", carabinieri in Comune per difendersi dai raggiri L'incontro nell'aula consiliare: attenzione particolare soprattutto agli anziani

Si è tenuto al comune di Cava un incontro pubblico con Gianfranco Albanese, comandante Reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore, in una aula consiliare gremita, per parlare di truffe e raggiri, in particolar modo a danno delle persone anziane.

All'incontro hanno partecipato il sindaco Vincenzo Servalli, il capitano Francesco d’Assisi Longobardi, comandante della Tenenza dei carabinieri di Cava de’ Tirreni, e l’assessore alle politiche sociali Giovanni Del Vecchio.

Albanese ha illustrato in modo semplice e diretto quali sono le più efficaci precauzioni da utilizzare per evitare di essere “prede” di malfattori che carpiscono la buona fede degli sventurati ai quali sottraggono, senza alcun scrupolo, anche poche centinaia di euro o preziosi, lasciando le vittime in uno stato di sconforto e sfiducia. I presenti in sala provenienti da varie associazioni cittadine hanno posto alcune domande utili a conoscere quali interventi adoperare nell’immediatezza. L’invito è quello di denunciare sempre e di chiamare le forze dell’ordine al numero 112 che risponde tutti i giorni 24 ore su 24 per qualsiasi dubbio.

L’impegno preso da parte degli uomini dell’Arma e dell’amministrazione comunale è quello di ripetere questi incontri nelle diverse associazioni che si sono mostrate attente e disponibili. La professoressa Concetta Lambiase, che ha moderato l’intervento, ha poi distribuito insieme al colonnello alcuni volantini ai presenti con un vademecum utile.