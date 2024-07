San Marzano sul Sarno, via alle domande per il micronido Il servizio pensato per le famiglie del territorio

Al via il bando per le graduatorie per il micronido a San Marzano sul Sarno. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Annunziata, di concerto con l’assessore con delega alle Politiche sociali, Colomba Farina, la giunta e l’azienda consortile Agro Solidale, hanno avviato tale progetto anche per l’anno in corso.

A poter presentare domanda sono i genitori dei minori di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni non ancora compiuti, i quali presenteranno la loro istanza entro la data del prossimo 19 luglio, alle 23.59, a mezzo internet, accedendo all’area riservata dell’azienda consortile Agro solidale, validando la domanda ed inviandola.

Sarà necessario allegare anche i certificati vaccinali dei piccoli, un documento di identità ed il codice fiscale del minore per il quale si effettua la pratica. Non sarà necessario inserire i valori Isee, in quanto saranno attinti direttamente dal portale Inps. Le graduatorie, che permetteranno l’accesso al micronido a 27 piccoli cittadini marzanesi, saranno pubblicate entro una settimana dalla data di scadenza del termine, ed il servizio scolastico inizierà il prossimo 9 settembre.