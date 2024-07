Baronissi, il sindaco: bene il servizio di avvistamento antincendio con drone "Boschi Sicuri", lanciato ufficialmente due settimane fa, sta già dando risultati concreti

Il progetto "Boschi Sicuri", lanciato ufficialmente due settimane fa, sta già dando risultati concreti nella prevenzione e gestione degli incendi boschivi nella nostra amata comunità. Il progetto, promosso dal Comune di Baronissi e realizzato dal Nucleo Comunale di Protezione Civile in collaborazione con l'Associazione "Il Punto" e coordinato dal Comando di Polizia Municipale, si sta dimostrando un'arma vincente nella lotta contro i roghi che minacciano le nostre montagne. L'iniziativa "Boschi Sicuri" si basa su attività di avvistamento e pattugliamento aereo, sfruttando l'impiego di droni avanzati per monitorare costantemente le aree boschive del nostro territorio. Questi strumenti tecnologici all'avanguardia consentono di individuare tempestivamente qualsiasi segnale di incendio, permettendo una risposta immediata e coordinata con gli organi statali e regionali preposti allo spegnimento.

“Nelle prime due settimane di attività, sono stati già spenti diversi incendi grazie alla rapidità e all'efficacia delle operazioni di avvistamento. Il Nucleo Comunale di Protezione Civile e l'Associazione "Il Punto" hanno effettuato numerosi voli di pattugliamento, individuando in tempo reale focolai che, senza il loro intervento tempestivo, avrebbero potuto causare danni ben più gravi. La collaborazione tra le diverse istituzioni ha dimostrato come l'unione di competenze e tecnologia possa fare la differenza nella salvaguardia del nostro ambiente”. esordisce la Sindaca di Baronissi Anna Petta

Il progetto non si limita però alla sola prevenzione degli incendi. È infatti in corso un'attività di monitoraggio intensivo lungo le dorsali delle montagne che circondano Baronissi, con l'obiettivo di identificare e perseguire i responsabili degli incendi dolosi. L'impiego dei droni consente non solo di avvistare focolai, ma anche di monitorare movimenti sospetti, raccogliendo prove utili per l'individuazione dei piromani.

“La nostra amministrazione comunale è fermamente intenzionata a proseguire su questa strada, intensificando i controlli e potenziando le attività di prevenzione. La sicurezza dei nostri boschi e la protezione del patrimonio naturale di Baronissi sono priorità assolute, e continueremo a mettere in campo tutte le risorse necessarie per garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti i cittadini”. Prosegue il Neo Sindaco Petta.

“Il progetto ‘Boschi Sicuri’ è un passo fondamentale nella lotta contro gli incendi boschivi. Grazie all’uso di droni - afferma l’assessore al ramo Alfonso Farina - per il monitoraggio e l’avvistamento tempestivo, siamo in grado di intervenire rapidamente, prevenendo danni significativi. La collaborazione tra le diverse istituzioni e l’uso di tecnologie avanzate sta dimostrando l’importanza di un approccio integrato e innovativo per la tutela del nostro patrimonio naturale. Continueremo a lavorare per garantire la sicurezza e la protezione del nostro territorio.”

“Invitiamo tutti i cittadini a collaborare attivamente, segnalando eventuali situazioni di pericolo e comportamenti sospetti. Solo con il contributo di tutti possiamo preservare la bellezza e l'integrità dei nostri boschi. Ringraziamo il Nucleo Comunale di Protezione Civile e l'Associazione "Il Punto" per il loro impegno instancabile e la loro dedizione. Il loro lavoro rappresenta un esempio di eccellenza e professionalità al servizio della comunità. Insieme, possiamo fare la differenza e costruire un futuro più sicuro e sostenibile per Baronissi”. Prosegue il Neo Sindaco Petta.

“Concludo con un appello alla cittadinanza: la prevenzione degli incendi è una responsabilità condivisa. Adottiamo comportamenti rispettosi dell'ambiente e rimaniamo vigili, affinché il nostro territorio possa continuare a prosperare e ad essere un luogo sicuro per tutti noi”. Conclude la Sindaca Anna Petta