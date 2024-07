Turismo culturale per la costa d’Amalfi: ricordi e uno sguardo al futuro Il 28 luglio l'appuntamento in memoria di Giuseppe Liuccio

A un anno dalla scomparsa del professore Giuseppe Liuccio, in sua memoria il 28 luglio 2024, alle ore 18:00, presso l’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Amalfi, si terrà l’incontro: “Il turismo culturale per la costa d’Amalfi: ricordi, testimonianze e uno sguardo al futuro”.



Giuseppe Liuccio, già Presidente dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Amalfi, amministratore comunale, docente, giornalista, poeta e scrittore, ha fatto del turismo culturale un tema caratterizzante del suo impegno professionale, politico e sociale. Una promozione turistica strettamente legata alla cultura di un territorio, che rifugge dalla massificazione e dall’omologazione, per andare invece a ritrovare un’identità caratterizzante fatta di storia, arte, letteratura, enogastronomia, artigianato, architettura, religione e leggende.



All’incontro parteciperanno: Vito Cinque, Vice Presidente Confindustria Salerno, Antonio Dipino, chef e patron de "La Caravella, ristorante, enoteca e art gallery ", Andrea Ferraioli jr, presidente Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi, Maria Fronda, già direttrice dell’AASST di Amalfi, Giuseppe Gargano, Centro di Cultura e Storia Amalfitana. Modera e coordina Michaela Liuccio, sociologa, Sapienza Università di Roma. Uno spazio sarà lasciato per interventi liberi.



L’occasione nasce con l’obiettivo di recuperare, attraverso i ricordi e le testimonianze, l’impegno di Giuseppe Liuccio per la diffusione del turismo culturale, con uno sguardo rivolto al futuro attraverso la voce di chi oggi continua a farsene promotore. Sarà il primo di vari incontri previsti in memoria di Giuseppe Liuccio. Il prossimo si terrà il 22 agosto a Trentinara, suo paese d’origine. Un percorso itinerante per promuovere la nascita dell’Associazione a suo nome: “Da costa a costa: Giuseppe Liuccio”.