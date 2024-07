Baronissi: Sindaco e Presidente del Consiglio comunale sono donne “Essere la prima donna presidente di questa assise è un privilegio e una responsabilità"

“Oggi è un giorno importante per Baronissi, perché l’insediamento del Consiglio Comunale rappresenta il momento in cui prende corpo l’organo istituzionale di indirizzo e di controllo composto in base alle indicazioni espresse dai cittadini con il voto dell’8 e 9 giugno scorso. Con oggi il Comune di Baronissi torna operativo in tutte le sue funzioni, passaggio fondamentale per poter lavorare da subito ai tanti progetti e ai tanti servizi che i cittadini, con il loro voto, ci hanno detto di voler vedere realizzati” esordisce la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

“Siamo orgogliosi di annunciare l'elezione di Agnese Coppola Negri alla carica di Presidente del Consiglio comunale e di Giuseppe Pasquile come Vicepresidente", afferma la neo Sindaca.

“Abbiamo il Consiglio comunale con la più ampia rappresentanza di sempre, abbiamo la prima donna sindaco, e da oggi abbiamo anche la prima presidente del Consiglio comunale nella storia del comune di Baronissi. Oggi inauguriamo un nuovo corso, diamo il via a un progetto politico e amministrativo che poggia le sue basi sulla solidità di quanto realizzato e che si propone di proiettare Baronissi nel futuro, provando ad anticipare i tempi, a cogliere le sfide più complesse, per viverle da protagonisti, per guidare i processi e mai subirli”.

“Essere la prima donna presidente di questa assise è un privilegio e una responsabilità che non prendo alla leggera. So che molte donne prima di me hanno combattuto duramente per ottenere una rappresentanza degna nelle istituzioni, e dedico questo traguardo a loro, ai loro successi e ai loro sacrifici, nonché a quanti ancora si battono nel mondo per vedere riconosciuti semplicemente i propri diritti. Il nostro cammino verso l'uguaglianza è ancora lungo, ma sono convinta che il progresso passi anche attraverso l'esempio che stiamo dando alla nostra città,” dichiara la neo eletta Presidente del Consiglio Agnese Coppola Negri.

“Si apre una nuova era per il nostro Comune, caratterizzata da un forte impegno verso il progresso e l'innovazione, sempre al servizio dei cittadini,” conclude la neo Sindaca del Comune di Baronissi Anna Petta.