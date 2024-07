Scafati, è scontro politico: "Miracolo, strade allagate anche senza pioggia" Un misto di acqua, scarti della lavorazione del pomodoro e terriccio: "A rischio la salute di tutti"

Michele Grimaldi, consigliere comunale di opposizione, a nome della coalizione "Ora e sempre Scafati" interviene sui recenti disagi che hanno interessato la città.

"Nonostante il caldo torrido e la completa assenza di pioggia, da giorni via Nuova San Marzano è soggetta a continui allagamenti. Con un misto di acqua, scarti della lavorazione del pomodoro e della cipolla e terriccio che fuoriesce dai tombini, inonda il manto stradale e poi si trasforma in fango maleodorante e scivoloso. Arrecando disagi enormi per i residenti, e pericoli evidenti per i pedoni e la sicurezza stradale.Nel mentre, ci segnalano molti abitanti della zona, alcuni dei tombini prospicienti i siti produttivi sono stati completamente murati".

Grimaldi si chiede, polemicamente, come possa accadere una cosa simile: "Non c'entra nulla la proprietà o la competenza della strada, sia essa del Comune o della Provincia. Questo è il classico scaricabarile di chi si copre gli occhi con le mani, perché non vuole e non può vedere. Il diritto alla salute e la dignità dei nostri concittadini vengono prima degli interessi economici degli amici e dei finanziatori di chi potrebbe intervenire ma non lo fa. Il Comune si muova, con urgenza, e chieda di fare altrettanto a tutte le altre autorità competenti. Basta con questa vergogna", il monito dell'esponente di minoranza.