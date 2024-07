Riforestazione monte Saretto a Sarno: "Dopo cinque anni, è tutto fermo" Il consigliere Sirina contesta gli annunci del governatore De Luca

Enrico Sirica, consigliere comunale di Sarno in quota Fratelli d'Italia, ha sollevato la questione riguardante la piantumazione di 5mila alberi sul monte Saretto, annunciata dal governatore campano Vincenzo De Luca dopo l'incendio del settembre 2019. A quasi cinque anni dall'annuncio, il monte Saretto attende ancora la realizzazione di quel progetto di riforestazione.

"Nel settembre 2019, il nostro governatore Vincenzo De Luca ha annunciato con grande enfasi un piano di riforestazione che avrebbe visto la piantumazione di 5mila alberi sul monte Saretto, un'iniziativa che avrebbe dovuto rappresentare un simbolo di rinascita e speranza per la nostra comunità dopo il devastante incendio. Tuttavia, ad oggi, non abbiamo visto la realizzazione di questo progetto. La nostra comunità ha il diritto di sapere quali siano stati gli impedimenti e se ci siano piani concreti per procedere con la piantumazione promessa", ha detto.

Sirica ritiene essenziale fornire trasparenza sui motivi che hanno portato alla mancata attuazione del progetto. "Sicuramente è opportuno che venga fatta chiarezza per i cittadini di Sarno. Apprezziamo gli sforzi che vengono compiuti per il nostro territorio e comprendiamo che possono sorgere difficoltà. Tuttavia, è fondamentale che venga fornita una spiegazione dettagliata e, se possibile, una tempistica aggiornata su quando possiamo aspettarci che gli alberi vengano piantati. La nostra comunità è profondamente legata al monte Saretto e la sua riforestazione è di grande importanza per il nostro benessere ambientale e sociale".

Enrico Sirica, dunque, auspica "una risposta collaborativa e costruttiva da parte delle autorità regionali, auspicando che il progetto di piantumazione di 5mila alberi sul Saretto possa essere avviato al più presto per il bene della comunità e dell'ambiente".