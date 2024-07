Pontecagnano Faiano: inaugurata nuove sede del centro antiviolenza Anna Borsa "Insieme avanti per rinnovare una cultura e una società che hanno senz’altro bisogno di tutti"

Qesta mattina è stata inaugurata la nuova sede che ospita il Centro Antiviolenza Anna Borsa, all’interno di un appartamento confiscato alla criminalità organizzata in via San Francesco 123 a Pontecagnano- Faiano (SA) in presenza di Elisa Ercoli, Presidente Differenza Donna, Michela Masucci, Responsabile per Differenza Donna del CAV Anna Borsa, Anna Mastellone, Sustainabiliy Specialist Ikea Salerno, Giuseppe Lanzara, Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, Gerarda Sica Assessora alle Politiche Sociali, Tommaso Maioriello Coordinatore dell’Ambito Territoriale S04_2 e le figure istituzionali della rete antiviolenza.

“Anche oggi condividiamo una grande giornata di collaborazione per contrastare discriminazioni e violenze e fare delle nostre società delle società migliori. Lo facciamo mettendo insieme pezzi diversi: Differenza Donna come società civile, il Comune di Pontecagnano come ente finanziatore ed IKEA Salerno come impresa che collabora per sostenere progetti sociali. Questo è l’approccio giusto: solo insieme andremo avanti per rinnovare una cultura e una società che hanno senz’altro bisogno di tutte e tutti” Elisa Ercoli, Presidente Differenza Donna.