Baronissi, il sindaco: presentate le linee strategiche per il periodo 2024-2029 "Immaginiamo una città che accoglie, integra e esprime una cultura di partecipazione"

“Ieri in Consiglio Comunale ho presentato le linee programmatiche che guideranno il nostro governo cittadino per il periodo 2024-2029. Questo è un momento cruciale, un’opportunità straordinaria per tracciare la rotta e definire la nuova visione strategica verso il futuro della nostra amata Città. Baronissi non è semplicemente un luogo geografico e Comune di riferimento per l’intera Valle dell’Irno, ma è un tessuto vivo e pulsante di relazioni umane, di storie e di speranze. Ogni angolo, ogni frazione o quartiere parla di passione, di impegno e di una forte identità collettiva che si riconosce in una storia radicata nel tempo”. esordisce la Sindaca di Baronissi Anna Petta

“La Baronissi che immaginiamo per il futuro è una città che non solo accoglie e integra, ma esprime una vera e propria cultura di partecipazione, sostenibilità e crescita condivisa. Abbiamo lavorato duramente per costruire le nostre linee programmatiche partendo da una profonda riflessione e da un ampio processo di ascolto. È stato fondamentale per noi capire quali siano le reali esigenze della nostra Comunità, le preoccupazioni e le aspirazioni. Per questo abbiamo organizzato incontri pubblici, forum e consultazioni aperte a tutti. Abbiamo ascoltato le vostre idee, i vostri suggerimenti e le vostre critiche, poiché ogni voce è importante e ogni punto di vista contribuisce a rendere Baronissi un posto migliore”. Prosegue il Neo Sindaco Petta.

“La mia elezione a Sindaco non è il risultato di un processo individuale, ma di un percorso collettivo che ha visto il contributo e la partecipazione di tutti i candidati al Consiglio e di tutte le esigenze espresse dalla società civile. La nostra Amministrazione si distingue per un approccio inclusivo e collaborativo: un modo nuovo di intendere la vita politica e amministrativa, in cui le decisioni non vengono imposte dall’alto, ma sono il frutto di un dialogo continuo e costruttivo con la Comunità. Abbiamo creato uno spazio dove ogni proposta e ogni idea, provenienti dai cittadini e dalle diverse liste che compongono la nostra coalizione, sono state accolte e valutate con grande attenzione”.

“Il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile è una priorità assoluta. In un mondo che affronta sfide ambientali senza precedenti, è nostro dovere garantire che Baronissi cresca in armonia con l’habitat naturale. Promuoveremo iniziative ecologiche e sostenibili che spaziano dalla valorizzazione delle risorse locali, all’adozione di pratiche di mobilità sostenibile. Il nostro obiettivo è ridurre l’impatto ambientale della città, migliorare la qualità dell’aria, e garantire un uso responsabile delle risorse naturali. Investiremo in infrastrutture verdi, in programmi di riciclaggio avanzati e in tecnologie a basse emissioni. Ci impegniamo a migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e a incentivare l’uso di energie rinnovabili. La nostra visione è quella di rendere Baronissi un esempio di sostenibilità: una città giardino, sempre più green, dove lo sviluppo, l’innovazione e la salvaguardia ambientale non sono in contrasto, ma si rafforzano a vicenda. Per noi, l’inclusione sociale non è solo una questione di equità, ma un valore fondamentale su cui basare ogni nostra politica. Vogliamo una città dove ogni cittadino, indipendentemente dalla sua età, genere, origine o condizione economica, abbia pari opportunità e possa partecipare pienamente alla vita cittadina. Lavoreremo per garantire che tutti, dalle famiglie alle persone con disabilità, dagli anziani ai giovani, abbiano accesso ai servizi e alle risorse di cui hanno bisogno. Rafforzeremo i servizi sociali esistenti e ne svilupperemo di nuovi, focalizzati sul sostegno alle persone più vulnerabili e sul miglioramento della qualità della vita. Promuoveremo programmi educativi e culturali che stimolino la partecipazione e l’integrazione. Il nostro impegno è quello di creare una città accogliente e solidale, dove ogni individuo possa sentirsi parte di una comunità unita e coesa. La partecipazione attiva è il cuore pulsante della nostra amministrazione. Crediamo fermamente che un governo veramente efficace sia quello che riesce a coinvolgere i cittadini in tutte le sue decisioni. Vogliamo creare uno spazio dove la trasparenza non sia solo un obiettivo, ma una pratica quotidiana. Instaureremo nuovi canali di comunicazione e partecipazione. Siamo convinti che solo attraverso un dialogo aperto e continuo possiamo identificare le migliori soluzioni e risolvere i problemi in modo efficace. Le sfide che ci attendono sono grandi, ma il nostro impegno è fermo e la nostra determinazione è incrollabile. Siamo consapevoli che il cammino sarà impegnativo, ma siamo certi che, con il vostro supporto e la vostra partecipazione, potremo affrontare ogni difficoltà e cogliere ogni opportunità. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire una Baronissi che non solo soddisfi le aspettative dei suoi abitanti, ma che superi le sfide e abbracci le opportunità del futuro”. A dirlo è la Neo Sindaca del Comune di Baronissi Anna Petta.

“Si apre un nuovo percorso amministrativo fondato sulla collegialità e la partecipazione dei cittadini. Una nuova filosofia che si fonda sul concetto di Rivoluzione Gentile, convinti che sia indispensabile unire e non dividere, che l’unica strada percorribile siano la condivisione, il dialogo e l’ascolto, essenziali per costruire un grande progetto. Guardiamo al futuro con fiducia” – conclude il Sindaco.