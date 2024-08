Sarno, la consigliera Aliberti (NM): «La nostra città merita di rinascere» "I cittadini di Sarno meritano di vivere in spazi urbani qualificati"

«Sarno merita di rinascere! Sarno merita di riconquistare la dignità perduta. I cittadini di Sarno meritano di vivere in spazi urbani qualificati». Sono le parole pronunciate dalla consigliera comunale di Noi Moderati Maria Rosaria Aliberti dopo l’insediamento. «I cittadini di Sarno meritano di vivere in una città sicura con servizi moderni ed efficienti. Meritano di essere posti al centro del progetto politico di questa Amministrazione. Dobbiamo partire dalle esigenze reali della nostra comunità ascoltando e rispondendo ai fabbisogni della nostra cittadinanza. E noi pensiamo che bisogna partire dalle piccole cose: miglioriamo la pulizia delle strade, monitoriamo le nostre montagne per prevenire o contenere eventuali disastri, rendiamo la nostra città più verde e sostenibile. Investiamo nell’educazione, nella cultura e nella salute. Investiamo sul futuro dei nostri figli». Ha aggiunto la Aliberti che ieri in in consiglio comunale ha presentato per il gruppo di Noi moderati due interrogazioni consiliari: la prima riguarda le azioni di prevenzione incendi e tutela dell’ambiente che questa amministrazione intende programmare e attuare in modo da monitorare in tempo reale lo stato di “salute” delle nostre montagne e dell’ambiente che ci circonda, per poter intervenire tempestivamente evitando o contenendo danni che potrebbero coinvolgere vaste aree. La seconda interrogazione è invece relativa al degrado del centro storico di Sarno caratterizzato dalla frequente presenza di rifiuti abbandonati con la richiesta di potenziare la pubblica illuminazione, soprattutto nei luoghi visivamente più bui. «Vogliono svolgere il nostro ruolo di opposizione in maniera costruttiva e propositiva.

La campagna elettorale è finita e il grave disagio socio-economico in cui langue Sarno ci consiglia di portare l’azione politica non sul terreno dello scontro ma sulla capacità di indicare soluzioni praticabili, realistiche, chiare, ai problemi della città.

Ed è per questo, che alle Linee programmatiche 2024-2027 lette e argomentate dal Sindaco Squillante, in consiglio, il nostro non è stato uno sterile “No”. Ma nell’auspicare che tutto possa essere realizzato ci siamo astenuti. A noi non interessa il teatrino della vuota contrapposizione politica. Non siamo per la politica del no a tutti i costi. Non ci piace la politica urlata. Siamo agguerriti e pronti a difendere gli interessi dei cittadini. Ma siamo anche consapevoli che Sarno non può più aspettare . Ed è per questo che Noi, responsabilmente, preferiamo lavorare alla rinascita di Sarno piuttosto che allo scontro politico per mera visibilità personale. Ce lo chiedono i cittadini». Intanto, la consigliera Aliberti è membro delle commissioni consiliari “Ambiente e lavori pubblici” e “Urbanistica e Gestione del territorio”.