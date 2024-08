Baronissi: giochi Universitari Europei 2026: collaborazione tra Comune e Unisa Approvata all’unanimità la delibera relativa alla realizzazione di un Polo Sportivo nel campus

Il Consiglio Comunale di Baronissi ha approvato all’unanimità la delibera relativa alla realizzazione di un Polo Sportivo nel campus universitario di Baronissi a cura dell’Università degli Studi di Salerno, comprensivo di tutte le opere infrastrutturali connesse. Questo progetto prevede l’ampliamento dell’area sportiva universitaria con la costruzione di otto campi da padel scoperti, una palazzina servizi, una palestra, una piscina con copertura telescopica e un blocco spogliatoi, oltre alla viabilità pedonale e carrabile integrata con quella esistente e con la viabilità pubblica recentemente realizzata dal Comune di Baronissi all’interno del comparto “Città della Medicina”.

Le nuove strutture saranno realizzate nel campus universitario che insiste nel Comune di Baronissi e serviranno per ospitare gli eventi dell’European Universities Games (EUG) del 2026, un’importante manifestazione sportiva europea che coinvolgerà oltre 6.000 studenti-atleti, allenatori, dirigenti e arbitri provenienti da 500 università d’Europa.

«Un evento sportivo di enorme rilevanza, che proietterà Baronissi e il campus universitario al centro dell’Europa e delle università europee, con vantaggi in termini di visibilità e attrattività turistica per il nostro territorio, con ricadute positive anche sulle attività commerciali. Ringrazio il Rettore Vincenzo Loia per la sinergia instaurata con il nostro Comune. Sport significa dialogo, integrazione e crescita per le giovani generazioni», esordisce il Sindaco Anna Petta.

Il progetto è stato dichiarato di pubblica utilità, il che consente di avviare immediatamente le procedure necessarie per l’esproprio. Le operazioni saranno eseguite dal Comune, mentre l’Università di Salerno si farà carico della costruzione delle nuove strutture e della realizzazione di una strada di accesso e dei sottoservizi necessari.

Questo progetto rappresenta un importante collegamento con il polo scolastico, permettendo agli studenti delle scuole superiori di Baronissi di usufruire della palestra in convenzione dalle 08:30 alle 14:30 per i prossimi vent'anni. I cittadini di Baronissi potranno anche beneficiare di queste nuove infrastrutture sportive grazie a tariffe vantaggiose, paragonabili a quelle riservate agli studenti universitari. Il progetto non solo arricchirà l’offerta sportiva e formativa del territorio, ma favorirà anche l’inclusione e la partecipazione della comunità locale agli eventi dei Giochi Europei 2026.

La convenzione con l’Università di Salerno, per la realizzazione di una parte delle infrastrutture all’interno del comparto di Città della Medicina, è stata approvata in Consiglio Comunale da tutta la maggioranza e dal Consigliere di opposizione Antonio Siniscalco, nell’interesse della comunità, della scuola e dei cittadini che potranno usufruire degli impianti sportivi.

«Questo progetto rappresenta una straordinaria opportunità per Baronissi. I Giochi Europei Universitari 2026 porteranno non solo un importante evento sportivo internazionale nella nostra città, ma anche nuove infrastrutture che miglioreranno la qualità della vita dei nostri cittadini. Siamo orgogliosi che i nostri giovani e gli sportivi potranno usufruire di strutture all’avanguardia», dichiara il Sindaco Anna Petta.

«I nuovi impianti sportivi saranno un grande valore aggiunto per la nostra comunità. La realizzazione di campi da padel, una palestra, una piscina e altre aree dedicate allo sport e alla fisioterapia all’interno del campus universitario offriranno ai nostri giovani e ai cittadini un ambiente ideale per praticare attività fisica e migliorare il proprio benessere. È un passo fondamentale per promuovere lo sport a tutti i livelli», aggiunge l’Assessora allo Sport Anna Sica.

«L’approvazione di questo progetto è la dimostrazione concreta del nostro impegno per lo sviluppo sostenibile e la crescita del territorio. L’investimento nelle infrastrutture sportive non solo valorizza la nostra città, ma crea anche benefici economici e occupazionali. Il Comune gestirà con responsabilità tutte le attività a suo carico garantendo in ogni fase il rispetto dei tempi», conclude l'Assessore all'Urbanistica Luca Galdi.