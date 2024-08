Estate in allegria, partiti i campi estivi per i bambini di Castel San Giorgio Un servizio essenziale e fondamentale voluto fortemente da tutta l'amministrazione

In strutture ricche di colori, di giochi all'aria aperta, di verde e di ogni attrezzatura utile a far trascorrere ai piccoli dei giorni di grande divertimento e spensieratezza, è partito, grazie ai voucher previsti dalla programmazione per i minori e le famiglie concertata con il Piano di Zona S01_1 , il progetto estivo per l'intrattenimento dei minori.

«Un servizio essenziale e fondamentale voluto fortemente da tutta l'amministrazione comunale e organizzato insieme all'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano ed ai funzionari del nostro ufficio-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -.

Sono stata personalmente al Giamburrasca Village per augurare ai nostri piccoli, alle loro famiglie e a tutti gli operatori della struttura che si prendono cura dei bambini con amore e dedizione, un'estate all'insegna della serenità e del divertimento. I funzionari dell'ufficio Politiche Sociali sono stati anche nelle altre tre strutture dove si stanno svolgendo i campi estivi : l'Olimpia Sport, I Sognatori e l'Isola dei Pirati. Saranno 6 settimane di grande spensieratezza, tra giochi, bagni in piscina, attività ludiche e ricreative, balli, canti e tanta allegria.

Vedere i visi felici di tutti i bambini ci ha riempito il cuore di gioia. Grazie ancora a tutte le strutture accreditate ed ai rispettivi staff per un servizio davvero importante ed eccellente» - ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.