Il consigliere di Postiglione Dario Alterio aderisce a Noi Moderati "Il mio sarà un impegno totale su tutto il territorio"

Il consigliere di maggioranza di Postiglione Dario Alterio aderisce a Noi Moderati Salerno. Nei giorni scorsi, accompagnato dal coordinatore provinciale Luigi Cerruti, il consigliere Alterio ha incontrato a Roma il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli. «Ho conosciuto Noi Moderati e l’onorevole Bicchielli e ho particolarmente apprezzato il lavoro che il partito sta portando avanti a livello locale e nazionale. Sono sempre stato vicino al centrodestra, da anni non ho tessere di partito ma credo sia giusto ora offrire il mio contributo ad un partito giovane, moderato, in grado di offrire spazio a coloro i quali hanno voglia di dare risposte agli elettori, garantire presenza e rappresentanza territoriale – dice il consigliere Dario Alterio – Il mio sarà un impegno totale su tutto il territorio che abbraccia un’area vasta senza trascurare la Comunità Montana. Ritengo fondamentale fare politica con interlocutori veri, con azioni concrete e il mio ringraziamento va al coordinatore Cerruti e all’onorevole Bicchielli per il grande impegno sul territorio. Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Sonia Senatore, responsabile del dipartimento provinciale organizzazione non solo per avermi fatto conoscere questa importante realtà politica ma per il lavoro che sta portando avanti, unitamente al partito». Soddisfazione espressa anche dal coordinatore provinciale: «l’adesione del consigliere Alterio è un segnale importante per Noi Moderati. Consigliere di maggioranza, potrà dare il suo contributo non solo per la comunità di Postiglione e le aree interne del Cilento ma anche sull’intero territorio provinciale».