Vietri sul Mare, controlli a tappeto sui pagamenti della tassa di soggiorno Comune e Polizia Municipale verificheranno la posizione delle 400 strutture presenti in città

A Vietri sul Mare sono in corso i controlli disposti dall’amministrazione comunale diretta dal sindaco Giovanni De Simone sul corretto adempimento per il versamento dell’imposta di soggiorno, relativo al periodo dell’ultimo semestre, da parte delle oltre 400 strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere presenti su tutto il territorio vietrese.

Il personale dell’ufficio comunale preposto, con l’ausilio degli agenti della Polizia Municipale, da giorni sta sollecitando i titolari di alberghi, affittacamere, case vacanza, locazioni brevi e b&b della necessità di procedere alla regolarizzazione del mese di luglio ed eventuali posizioni pregresse entro il 16 agosto 2024 tramite bonifico bancario sul conto corrente del Comune di Vietri sul Mare, bollettino di conto corrente postale ed altre forme di versamento attivate da Comune.

I gestori delle strutture ricettive dovranno, inoltre, adempiere anche alla presentazione della dichiarazione contenente tutte le informazioni relative all’imposta incassata sulla piattaforma telematica Staytour.

Trascorso il termine del 16 agosto scatteranno, inevitabili, le sanzioni amministrative previste dal vigente regolamento comunale che vanno da 300 a 500 euro per il mancato riversamento all’amministrazione vietrese dell’imposta di soggiorno, oltre che l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione mensile.

«Ci sono tanti operatori per bene e alcuni che non rispettano le norme sulla tassa di soggiorno. C’è tempo adeguato per mettersi in regola, poi non avremo più tolleranza. L’elusione dell’imposta rappresenta una nota dolente che abbiamo intenzione di debellare - ha dichiarato il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone - e grazie al lavoro dei nostri uffici ora per i furbi cominceranno tempi davvero duri. Presto metteremo in campo anche altri strumenti per individuare e sanzionare gli inadempienti».