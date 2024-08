Roccapiemonte, già pronti tutti i servizi per il nuovo anno scolastico Definita l'organizzazione per il trasporto e la mensa

Anche se per gli studenti e le loro famiglie il periodo è ancora quello delle vacanze e del riposo, l’Amministrazione Comunale di Roccapiemonte guidata dal sindaco Carmine Pagano, ha già organizzato i servizi per il prossimo anno scolastico 2024-2025. Servizio mensa, servizio trasporto scolastico e alcune novità che riguardano gli studenti del plesso della Primaria di Casali dove sono in fase di svolgimenti lavori di riqualificazione e messa in sicurezza.

“Abbiamo voluto anticipare i tempi per dare immediatamente tutte le notizie necessarie alla popolazione studentesca in vista del rientro a scuola. Con i dipendenti dell’Area Servizi alla Persona e quindi dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, insieme all’assessore Ferrentino, abbiamo inteso sviluppare già tutta la programmazione relativa ai servizi scolastici, così da fornire l’opportunità alle famiglie di organizzarsi al meglio”, ha dichiarato il Sindaco Pagano.

Ma ecco le news relative ai servizi che sono stati approntati grazie all’impegno dell’Ufficio Scolastico comunale, del sindaco Carmine Pagano e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Annabella Ferrentino.

Per gli alunni della scuola primaria di Casali il servizio di trasporto, in via straordinaria, comincerà con l’inizio delle lezioni, il giorno 9 settembre. Gli alunni, a causa dei lavori in corso al plesso “Palumbo”, frequenteranno per un periodo le aule dell’oratorio della Parrocchia San Giovanni Battista che sono state riqualificate grazie ad un accurato intervento di restyling.

Il trasporto scolastico ordinario prenderà il via invece il giorno 16 settembre. È stato altresì pubblicato l’avviso per l’individuazione di soggetti che svolgeranno lavoro di accompagnamento, assistenza e vigilanza a bordo degli scuolabus.

Il servizio di mensa scolastica comincerà il 30 settembre.

“Sul rinnovato sito internet del Comune trovate ogni informazione utile per effettuare le domande e poter iscrivere i ragazzi alla mensa o al servizio di trasporto scolastico. Pensiamo di aver fatto cosa buona e giusta, anticipando largamente i tempi per annunciare questi servizi, a dimostrazione di un lavoro accurato sotto l’aspetto amministrativo, organizzativo e comunicativo”, hanno dichiarato il sindaco Pagano e l’assessore Ferrentino.