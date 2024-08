Amalfi si dota di un nuovo minibus elettrico per il trasporto pubblico interno Full electric entrerà in funzione nei prossimi giorni e dispone di una capienza di 18 posti

Un moderno minibus a emissioni zero per il trasporto pubblico interno di Amalfi: è stato inaugurato questa mattina dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano, e dal presidente di “Sistema Amalfi”, Antonio Vuolo, società in house che gestisce il servizio di mobilità interna. La cerimonia di benedizione è stata officiata da Don Andrea Alfieri.

Il nuovo minibus full electric entrerà in funzione nei prossimi giorni e dispone di una capienza di 18 posti, 8 dei quali a sedere oltre il conducente e 9 in piedi. Il veicolo è omologato per il trasporto dei diversamente abili, essendo dotato di pedana per sedie a rotelle.

«La nostra Amministrazione continua a far crescere i servizi in favore dei cittadini. - dice il Sindaco Daniele Milano - Quando ci siamo insediati, il trasporto interno era garantito soltanto nelle ore mattutine e nel solo centro storico. Abbiamo esteso le corse anche al pomeriggio per i collegamenti tra Valle dei Mulini ed il Lungomare e poi attivato le corse notturne per tutte le frazioni di Amalfi, oggi garantite tutto l’anno. Con l’ampliamento della flotta ora in dotazione a “Sistema Amalfi”, potremo estendere il servizio verso le frazioni anche agli orari diurni».

Il nuovo veicolo cattura l’occhio anche per la sua veste grafica: sulle fiancate due bellissime foto panoramiche scattate dal Belvedere di San Lorenzo e dalla piazzetta di Lone. Sul tetto, un omaggio ai campioni del galeone di Amalfi impegnati nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.

«La volontà di ampliare i servizi ci ha obbligato, nel 2016, a preferire un mezzo con motore convenzionale, unico in grado di funzionare sull’intera giornata. - spiega l’amministratore di Sistema Amalfi, Antonio Vuolo - Oggi, grazie all’evoluzione dei modelli ed anche al contenimento dei relativi costi, abbiamo reperito sul mercato un veicolo di ultima generazione. Mi piace dedicare un pensiero al compianto cav. Gerardo Stanzione che ha avuto l’intuizione di immaginare la conversione in elettrico per il veicolo in questione».

Dotato anche di funzione ricarica in frenata, il nuovo minibus verrà utilizzato per servizio di trasporto interno collegando l’area esterna (zona portuale e Piazza Flavio Gioia) col centro storico e la Valle dei Mulini. I dettagli del servizio sono reperibili sul sito di Sistema Amalfi: https://sistema-amalfi.it/pagina.asp?a=1557.