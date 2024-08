San Giovanni a Piro, il Comune ricorda l'escursionista francese Simon Gautier Deposto un mazzo di fiori sul sentiero che porta il suo nome

La mattina del 9 agosto 2019 una telefonata al 118 fu l’ultima disperata richiesta d’aiuto dello sfortunato escursionista francese Simon Gautier. Il 18 agosto, il suo corpo veniva ritrovato esanime, dopo nove stringenti giorni di ricerche che coinvolsero le forze dell’ordine, l’intera comunità Sangiovannese in tutte le sue declinazioni e i familiari e gli amici di Simon accorsi dalla Francia. Nel 2020, il Comune di San Giovanni a Piro ha conferito la cittadinanza onoraria a Simon e alla sua mamma, Delphine Godard.

Questa mattina, come ogni anno, il sindaco Ferdinando Palazzo ha deposto un mazzo di fiori sul sentiero che porta il suo nome. Ad accompagnare il primo cittadino in questa sentita cerimonia il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino, l’assessore Felice Gagliardo e il comandante della polizia municipale Massimo Furiati. Un gesto di memoria viva per un giovane che amava la nostra terra e che ha perso la vita nel tentativo estremo di scoprirla, di ammirarla da vicino.