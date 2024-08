Albanella, Uniti per Cambiare: "Sgarbo istituzionale dalla maggioranza" Guarracino: "Hanno abbandonato l'aula quando è subentrata Rossella Vairo"

“Stigmatizzo con forza gli atteggiamenti del sindaco e di parte della maggioranza per quanto accaduto all'ultimo Consiglio Comunale”. Lo afferma in una nota Aldo Guarracino, capogruppo di "Uniti Per Cambiare" al comune di Albanella. Oggetto del suo intervento sono i fatti avvenuti nell'assise comunale quando, nel pieno delle sue facoltà, Rossella Vairo è subentrata ad Antonio Marra di "Libera-Mente", consigliere dimissionario.

“Al momento dell'insediamento, quando cioè la neo consigliere aveva diritto alla parola, il primo cittadino Renato Iosca, il suo vice Pasquale Mirarchi, gli assessori Maria Sofia Gorrasi e Veronica Cammarano hanno abbandonato l'aula, dimostrando totale mancanza di rispetto per la persona, per la consigliera che in quel momento, nell'esercizio della funzione, rappresenta una parte di popolazione ed in generale verso la democrazia che in quella sede dovrebbe essere tutelata. Esprimo solidarietà alla collega Vairo per la mancanza di rispetto e garbo istituzionale subiti al consiglio comunale. Al di là dei colori politici e delle appartenenze, tali episodi non dovrebbero mai concretizzarsi in un'aula consiliare. Così facendo, il sindaco e parte dei suoi hanno fatto venir meno il senso delle Istituzioni. Un modo di fare tipico di questa amministrazione che dimostra, con piccoli e grandi gesti, totale inadeguatezza rispetto al ruolo ricoperto”, conclude Aldo Guarracino, capogruppo di “Uniti Per Cambiare”.