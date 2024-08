Crollo in casa a Sarno, Sirica: "Intervento rapido per garantire la sicurezza" Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia ha espresso vicinanza alle famiglie evacuate

In seguito al crollo avvenuto a Sarno, presso un'abitazione al civico 23 di via De Lise - nella notte tra sabato e domenica scorsi -, il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e consigliere comunale Enrico Sirica, esprime piena solidarietà alle famiglie coinvolte e rivolge un appello urgente alle autorità competenti per accelerare le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino delle abitazioni.

“Desidero esprimere la più sincera vicinanza alle famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa di questo drammatico evento. Sarno è una città con una storia e un patrimonio architettonico inestimabile, ma anche fragile ed episodi come questi ci ricordano quanto sia importante tutelare la sicurezza dei cittadini e la stabilità delle nostre strutture”, ha dichiarato Sirica.

Il consigliere comunale ha poi sottolineato la necessità di un intervento tempestivo: “Chiedo con forza a tutti gli organismi preposti di agire rapidamente per completare gli accertamenti necessari e consentire alle famiglie evacuate di tornare nelle loro abitazioni in piena sicurezza. Non possiamo permettere che il disagio e l'incertezza si protraggano oltre il necessario”.

Sirica ha inoltre evidenziato l'importanza di una manutenzione costante delle infrastrutture cittadine: “Questo crollo deve servire da monito. Sull’ area di San Matteo - Terravecchia bisogna mettere in atto una pianificazione più efficace e una mappatura precisa delle aree a rischio per prevenire situazioni simili in futuro. La sicurezza dei cittadini deve essere sempre la nostra priorità”.

Il coordinatore di Fratelli d'Italia ha concluso ribadendo il suo impegno a seguire da vicino l'evolversi della situazione e a supportare le famiglie colpite: “Continueremo a monitorare da vicino lo sviluppo degli eventi ed a sollecitare l'amministrazione Comunale affinché venga data la massima attenzione a questa emergenza. Sarno deve reagire con forza e unità a questa prova”.