Ritrovato uno squalo morto sulla spiaggia di Castellabate Il Comune precisa: specie totalmente innocua per l'uomo, è stata trasportata dalle correnti

"In merito ad alcuni video circolati in rete riguardo il presunto attacco di uno squalo sulla spiaggia di Zona Lago, si comunica che sono tutte notizie palesemente false". Così, in una nota, il Comune di Castellabate interviene sul ritrovamento della carcassa di uno squalo sul litorale cilentano.

"Si tratta di una specie di squalo totalmente innocua per l’uomo che è stata trasportata dalle correnti marine fino a riva già morta e non ha comportato alcun pericolo per i tanti bagnanti presenti in spiaggia", la precisazione dell'Ente che è già pronta a tutelarsi legalmente per denunciare il procurato allarme.

"Il nostro mare, costantemente monitorato, è completamente sicuro e balneabile. Buone vacanze in tranquillità a Castellabate", il messaggio a residenti e turisti.