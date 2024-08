Depuratore e Galleria Maiori-Minori, i cittadini chiedono il referendum Si è ufficialmente costituito il comitato promotore

Si è ufficialmente costituito il Comitato Promotore del Referendum Popolare nel Comune di Maiori, in conformità con l'articolo 78 dello Statuto Comunale e l'articolo 6 del Regolamento Comunale sui Referendum. Il Comitato, promosso da un gruppo di 78 cittadini residenti, è composto a norma di statuto dai seguenti membri: Marianna Cimini, Mario Civale, Fabio Ferrara, Lino Scannapieco e Trofimena Scannapieco. E' stato designato come coordinatore Mario Civale, già sindaco di Maiori.

Il comitato ha presentato al sindaco e al Consiglio Comunale una richiesta formale per l'avvio delle procedure referendarie, riguardanti due temi di rilevante interesse per la comunità locale:

1. Tutela integrale ambientale e paesaggistica della località Demanio: Il referendum mira ad ottenere l’abrogazione di una serie di delibere comunali che autorizzano la realizzazione di un impianto di depurazione consortile in località Demanio, un progetto che potrebbe avere un impatto significativo sull'ambiente e sul paesaggio.

2. Tutela della località San Francesco, Grotta dell'Annunziata e Castello Mezzacapo: il secondo quesito referendario propone l’abrogazione delle delibere comunali che aderiscono alla realizzazione di una galleria tra Maiori e Minori, in un'area di grande valore paesaggistico e storico e soggetta a vincolo del Ministero della Cultura.

Le finalità del referendum sono volte alla tutela ambientale, culturale e paesaggistica di beni di grande valore, riconosciuti dall'UNESCO, e mirano a garantire l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nonché a proporre alternative che offrano maggiore utilità sociale ed economicità. Il Comitato attende ora l’avvio delle procedure amministrative necessarie per la convocazione del referendum, confidando nel sostegno della comunità per la protezione e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio di Maiori.