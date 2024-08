Pellezzano, distributori automatici per il ritiro sacchi per la differenziata Il sindaco Morra: "Vogliamo rendere i servizi comunali sempre più a portata dei cittadini"

Dal 19 agosto 2024, a Pellezzano, saranno attivi 2 distributori automatici per il ritiro dei sacchi per la raccolta differenziata. I cittadini potranno utilizzare indistintamente uno dei due distributori “Smart” tramite tessera sanitaria dell’intestatario Tari: presso la sede del Comune in Piazza Municipio 1 (dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30; o il lunedì ed il giovedì pomeriggio dalle 15:45 alle 18:15) o presso la sede della Pellezzano Servizi in via della Quercia 62/B (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30; o il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30).

Per usufruire del servizio sarà necessario autenticarsi tramite la tessera sanitaria dell’intestatario TARI, avvicinando il codice a barre al lettore ottico o inserendola nell’apposita feritoia. L'erogazione è trimestrale ed è composta da 4 rotoli di buste di plastica relativi alle seguenti frazioni: umido, multi materiale, vetro e secco (indifferenziato).

“E’ nostro obiettivo - dichiara il sindaco Francesco Morra - rendere i servizi comunali sempre più a portata dei cittadini, semplificando le modalità di erogazione degli stessi attraverso sistemi innovativi come questo dei “distributori smart”. Un sistema che rende la nostra città sempre più “smart” e a misura d’uomo, consentendo, nel caso di specie, un’agevolazione nel ritiro dei kit di raccolta differenziata”. “Rivolgo un doveroso ringraziamento - ha aggiunto il primo cittadino - al vice sindaco con delega all’Ambiente, Michele Murino e all’ufficio Ambiente retto da Michele Grimaldi, sempre molto attenti ed operativi nella gestione e nella super visione di attività inerenti il proprio settore di competenza. In questa occasione, merito a lui e a tutti gli addetti ai lavori, che hanno individuato una strategia innovativa per migliorare ulteriormente gli standard di raccolta differenziata, giunti già a livelli di eccellenza”.

Dalla terza settimana di settembre, invece, presso la sede della Pellezzano Servizi, sarà possibile ritirare un kit da 25 buste di Carta necessario alla raccolta differenziata della Carta e del Cartone, unitamente al nuovo Calendario 2024-2025 realizzato in collaborazione con il consorzio COMIECO.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.comune.pellezzano.sa.it o recarsi presso gli uffici preposti del Comune e della Pellezzano Servizi.