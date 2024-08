Buoni libro senza anticipo: la svolta del Comune di Pontecagnano Faiano Il sindaco: "Solo così potremo garantire pari opportunità a tutti gli alunni"

Il Comune di Pontecagnano Faiano ha aperto un avviso pubblico per i beneficiari del contributo destinato all’acquisto dei libri scolastici, per l’anno scolastico 2024/2025.

L’iniziativa riguarda gli studenti della scuola secondaria di I e II grado, le cui famiglie abbiano un Isee che consenta l’accesso al supporto, ovvero non superiore ai 13.300,00 euro.

Una misura determinante per quei nuclei che, fino allo scorso anno, dovevano anticipare la somma dovuta alle cartolerie/librerie, per poi riceverla nei mesi successivi dall’ente comunale.

Da quest’anno, invece, sarà possibile utilizzare il sistema “couponsbook”, ovvero lo strumento attraverso cui, procedendo all’iscrizione on-line collegandosi al link https://www.telemoney.cloud/comune-pontecagnanofaiano, i genitori degli alunni o chi ne fa le veci potranno recarsi negli esercizi commerciali convenzionati e richiedere la consegna dei volumi senza effettuare alcun versamento di denaro. La richiesta di adesione dovrà essere fatta dal 20/08/2024 e sino al 13/09/2024, procedendo a mezzo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e/o CIE (Carta d’Identità Elettronica).Per ulteriori informazioni o per essere supportati nella compilazione dell’istanza, i richiedenti potranno rivolgersi:

telefonicamente al call center della società Astro-tel s.r.l.: dal lunedì al venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 13.00/dalle ore 16.00 alle ore 19.00) al seguente numero dedicato: 0825/1806043;

all’Ufficio Pubblica istruzione presso la sede comunale di Via Tevere n. 34 (ex Roxy) dal lunedì al venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

I buoni libro (voucher) dovranno inderogabilmente essere utilizzati presso le librerie/cartolibrerie accreditate, entro e non oltre la data di scadenza dei termini del 31 ottobre 2024. Altre modalità non saranno prese in considerazione.

Soddisfatta l’assessore alle Politiche Sociale ed all’Istruzione Gerarda Sica: “Davvero una grande conquista per quelle famiglie già affaticate dal peso dell’acquisto di quaderni, zaini, astucci, etc. Con questa azione, infatti, abbiamo voluto considerare le difficoltà di chi, con ISEE ridotti, debba far fronte alle spese di inizio anno scolastico e, per di più, anticipare denaro, che avrebbe poi recuperato nei mesi a venire. Con questo sistema, diversi nuclei avranno maggiore liquidità in tasca e, dunque, potranno affrontare il mese di settembre con un carico minore di spese e preoccupazioni. Sempre grata al Coordinatore Tommaso Maioriello ed a tutti i dipendenti per la dedizione e la velocità con cui sono arrivati a questo importantissimo risultato”.

“Nella scuola di tutti, che è quella che stiamo costruendo, c’è spaio per ogni esigenza. Raccogliere ogni anno le istanze di chi doveva anticipare le quote per l’acquisto dei libri ha fatto sì che ci attivassimo per arrivare ad una pronta ed efficace risoluzione del problema, che consente di ritirare i volumi senza aggravio di spese. Un gesto importante, che ribadisce la centralità dell’impegno in favore di tutti gli studenti, cui è necessario garantire un anno scolastico sereno, egualitario, senza il benché minimo divario economico e/o sociale. Solo lavorando in questa direzione, potremo garantire pari opportunità a tutti gli alunni che si apprestano, in questo 2024/2025, a vivere un nuovo percorso di studi fiorente e significativo sul piano dell’istruzione ma anche della crescita personale ed umana”, ha infine chiarito il sindaco Giuseppe Lanzara.