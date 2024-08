Scuole senza barriere: 15mila euro agli istituti di Mercato San Severino Il sindaco: "Una dotazione economica utile alle attività che abbiamo intenzione di realizzare"

Con il Decreto dirigenziale n.687 della Regione Campania il Comune di Mercato S.Severino è stato ammesso a finanziamento per l’attuazione dei P.E.B.A. (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) all’interno degli istituti scolastici ancora non allineati con l’art. 24, comma 9, della Legge 104/1992 che prevede l'individuazione e la realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone con disabilità.

È una dotazione economica utile alle attività che abbiamo intenzione di realizzare – spiegano il Sindaco Antonio Somma e l’Assessore al ramo Assunta Alfano – sulla scorta della ricognizione da parte degli Uffici già effettuata e del finanziamento ottenuto su presentazione di relativo progetto, interverremo a breve in quegli istituti che necessitano di adeguamento al fine di renderli perfettamente inclusivi per i diversamente abili.

Il finanziamento concesso all’ente risponde all’avviso pubblico diramato dalla Regione Campania e legato al Fondo “Progetti Inclusione – Incentivo P.E.B.A.” quale strumento attuativo di interventi nei Comuni in favore della disabilità di coloro –studenti, personale docente ed amministrativo- che frequentano gli istituti scolastici.